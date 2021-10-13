CHP'li Karabat: "Bahçeşehir'de sele açık bir alana atık tesisi yapılıyor" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Başakşehir Belediyesince, Bahçeşehir'de sele açık bir alana atık tesisi yapıldığını ileri sürdü.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başakşehir Belediye Başkanı'nın, daha önce Bahçeşehir'le ilgili gölet projesini büyüteceğini söylediğini ancak göleti büyütmek istedikleri alanda şimdi katı atık dönüşüm tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Bu projeden vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının rahatsız olduğunu savunan Karabat, "Ancak Başakşehir Belediyesi bu tepkileri dikkate almıyor. Bu tesis, ilçenin tam merkezine yapılıyor." dedi.

Tesisin, dere yatağına 100 metre mesafede yapıldığını, bu durumun da risk taşıdığını belirten Karabat, 2009'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bu alandaki iş yerlerinin sular altında kaldığını söyledi.

Karabat, "Bahçeşehir'de sele açık bir alana bu atık tesisi yapılıyor. 2009 yılında yaşanan felakete benzer bir felakete göz yumulacaktır. Yüzde 60'ı tamamlanmış tesis için herhangi bir tabela da bulunmuyor. Proje tamamlandığında günlük 120 ton ürünün tesise taşınması bekleniyor. Bunun yaratacağı kamyon trafiğini düşünmek bile içler acısı bir durum." diye konuştu.