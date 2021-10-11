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CHP'li Tanal, Şırnak'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasını istedi - Son Dakika

CHP'li Tanal, Şırnak'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasını istedi

11.10.2021 15:30
CHP'li Tanal, Şırnak'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın doğası, tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtımının yapılmasını isteyerek "Maalesef bugüne kadar hep Şırnak terörle ön plana çıkarıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın doğası, tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtımının yapılmasını isteyerek "Maalesef bugüne kadar hep Şırnak terörle ön plana çıkarıldı. Şırnak'ın bu güzel yönlerini ortaya çıkarmak bakanlığın görevi." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parti genel merkezinin görevlendirmesiyle Şırnak ve tüm ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Üç günlük çalışma neticesinde Şırnak'taki en büyük sorunun geçim sıkıntısı olduğunu gördüklerini ifade eden Tanal, Şırnak'tan batıya yoğun bir göçün olduğunu savundu.

Tanal, Şırnak'ta geçen sene yapılan yolların kullanılamadığını ve sürekli bakıma alındığını iddia ederek "Devlet parasını veriyor, devlet o yatırımı yapıyor ama o yol şartnamede belirtildiği niteliklerde yapılmadığı için vatandaş mağdur." diye konuştu.

Şırnak'ın girişinde organize sanayi bölgesine ayrılan yerlerin kömür deposu olarak kullanıldığını belirten Tanal, "Kaldırılamadığı için organize sanayi bölgesi olarak kullanılamıyor, yatırımcı gelemiyor." ifadesini kullandı.

Tanal, Başverimli ve Silopi Belediyelerinin çöpleri yakarak imha ettiğini öne sürerek bu uygulamayı eleştirdi.

Şehirde içme suyu probleminin de yaşandığını ileri süren Tanal, kapalı gümrük kapısının açılmasını istedi.

Tanal, Şırnak'ın doğası, tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtımının yapılmasını isteyerek "Maalesef bugüne kadar hep Şırnak terörle ön plana çıkarıldı. Şırnak'ın bu güzel yönlerini ortaya çıkarmak bakanlığın görevi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Şırnak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Tanal, Şırnak'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Tanal, Şırnak'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasını istedi - Son Dakika
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