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Çopuroğlu: "Cumhur İttifakı'nda çatlak yok" - Son Dakika

Çopuroğlu: "Cumhur İttifakı'nda çatlak yok"

28.10.2021 15:39
Çopuroğlu:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de Cumhur İttifakı içerisinde kriz olduğu iddialarına ilişkin, "Cumhur İttifakı'nda çatlak yok" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de Cumhur İttifakı içerisinde kriz olduğu iddialarına ilişkin, "Cumhur İttifakı'nda çatlak yok" dedi. Kayseri OSB'de yaşanan gelişmelere değinen Çopuroğlu, "OSB'de yaşanan gelişmelerde il teşkilatı olarak herhangi bir bakanlıkla ve kuruluşla bu konuyla ilgili bir girişimimiz olmadı" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gündeme ilişkin bulunduğu değerlendirmelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste yapılan tezkere oylamasına 'hayır' oyu vermesine ilişkin, "Bu vatan hepimizin. Doğru olan her şeye el kaldırmak gerekiyor. 'Sınır namustur' afişi astılar. Birçok ilçede bu asıldı. Sınırla alakalı teskerenin geçtiği gün oy vermediler. Doğru yapılan işlerin arkasında durmak lazım" dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bazı profesörlerin öğleden sonra fakülteden ayrılması üzerine vatandaşların mağdur olmasına ilişkin konuşan Çopuroğlu, "Bununla alakalı çalışma vekilimiz vasıtasıyla Bakanlığa iletildi. Bizde girişimlerde bulunduk ama yakın zamanda bir gelişme olmadı. Bu konu ile alakalı bir çalışma yapılıyor."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un 'Belediye başkanları makamlarını bize borçlu' açıklamasına ilişkin konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Bu konuyu kaynağından öğrenmek için Adnan başkanı aradım. Bana olayı anlattı. Baki vekilimizle de konuştuk. Bu konuyu kendisine sordum. İşe alımlarla alakalı konularda insanların beklentilerinin çok olduğundan bahsetti. Belediyelerde ve iştiraki kurumlarda vatandaşların işe alınmaları ile ilgili vatandaşların talepler var. Bununla alakalı hem bize hem de MHP'li belediye başkanlarına ve milletvekillerine bir talep var. Belediyelerde TYP diye bir kadro var ve buraya başvuranların tamamı noter huzurunda belirleniyor. Biz müracaat eden kim olursa olsun parti ayrımı yapılmadan kura çekilmesini istiyoruz. Vekilimizde o toplantıda 'Bu iş talepleri il başkanlıklarında toplansın' demiş. 'Belediye başkanlarımızla diyalog içerisinde işe alınacağı zaman bunların değerlendirilmesi ile alakalı görüşümü belirttim' diyor" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nda çatlak, yok"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in parlamenter sistemi eleştirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu fotoğrafı paylaşması üzerine gelen eleştirilerine değinen Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de Cumhur İttifakı içerisinde bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Çopuroğlu, "Hülya vekilimiz nezaketiyle, hal ve hareketleriyle bizim partimizde de arkadaşlarımız arasında sıkça nezaket konusunda örnek olmuş bir kişiliktir. Hülya hanım kimseyi kırmış bir insan değil. Bu yaptığı paylaşımla alakalı eğer Cumhur İttifakı ile aramızda olan çatlak bir şey olsaydı böyle olmazdı. Bunla alakalı bir talepleri oldu, bizde Hülya hanımdan rica ettik. Eğer aramızda böyle bir stres olsaydı ne onlar bizi arardı, ne de biz vekilimize söylerdik. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında amaç halisane ama dışarıdan baktığımız zaman farklı yorumlar yapılabilir. Orada fitneye sebep vermemek için bunu kaldırdık. MHP teşkilatları ve milletvekilleri ile diyaloglarımıza problem yok. Hatta her platformda 'bizim 8 milletvekilimiz var' diyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"OSB'de yaşanan gelişmelerde il teşkilatı olarak herhangi bir bakanlıkla ve kuruluşla bu konuyla ilgili bir girişimimiz olmadı"

Kayseri OSB'deki gelişmeleri değerlendiren Çopuroğlu, Tahir Nursaçan'ın görevden alınması için bir girişimde bulunmadıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bunu AK Parti kanadı' yapmış diye konuşuyor. Bizim şahsen il teşkilatı olarak herhangi bir bakanlıkla ve kuruluşla bu konuyla ilgili bir girişimimiz olmadı, olamazda. Bizde bu haberi basından öğrendik. Basından öğrendiğimize göre vatandaş bu sürecin bir yerinde olup olmadığını herhalde bilir. Vali beyi aradım. Kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini söyledi. Sonra Tahir Nursaçan'ı aradım, kendisine böyle bir bilgi gelmediğini söyledi. Bu son dönemlerde oldukça konuşuldu. Biraz daha kullanılmaya elverişli bir atmosfer. Bizim bu süreçle alakalı bir katkımız olmadı. Bu konuyu biz farklı bir yere, Cumhur İttifakı farklı bir yere çekiyormuş gibi bir algıya da müsaade etmeyiz. Bu taban tabana zıt gibi. Cumhur İttifakı'nın değil de ayrı ayrı partilermiş gibi bir algıya da sebebiyet verir. Bu konuyu anlatıyoruz ama kelimelerin kifayetsiz olduğu zaman dilimi oluyor. Anlatıyoruz ama siz istediğiniz kadar anlatın. Kişi olaya bakarak bir yorum yapıyor. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz, inanan inanır, inanmayan da kendi bilir" ifadelerini kullandı.

OSB'nin seçimlerine de müdahil olmadıklarını dile getiren Başkan Çopuroğlu, "Bundan önceki seçimde de biz herhangi bir şekilde müdahil olmadık. Bizim 'Biz şu adayı destekliyoruz' gibi bir açıklamamız olmadı. Giderim, oyumu kullanırım. Sanayicinin iradesine saygı duyup tercihlerini saygıyla karşılamak lazım." dedi. - KAYSERİ

Çopuroğlu: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Kayseri, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çopuroğlu: 'Cumhur İttifakı'nda çatlak yok' - Son Dakika


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