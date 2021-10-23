Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)

23.10.2021 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda, iç siyasette ve ekonomide karşılaşılan sorunlar olduğunu kaydederek, "Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette karşılaşılan sorunlar var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda, iç siyasette ve ekonomide karşılaşılan sorunlar olduğunu kaydederek, "Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette karşılaşılan sorunlar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var, ama biz 19 yılda attığımız her adımda sıkıntılar ile karşılaştık. Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini ifade etmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen aralarında Millet Bahçesi, Yeni Eskişehir Stadyumu, İlk Halk Kütüphanesi ve Şehir Hastanesi gibi toplam maliyeti 3 milyar TL'yi bulan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, öncelikle kentte katıldığı programlardan bahsederek, yatırım değeri 1,6 milyar TL olan fabrikaların açılışlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan yatırımın önemine ülke ekonomisi için önemine dikkat çekerek, "Sermayenin milleti, rengi ve inancı olmaz, ülkemize yatırım yapacak, ihracat ve büyümemize katkı sağlayacak herkese kapımız ve yüreğimiz açıktır. Salgın döneminde yeni yapılanan küresel üretim ve lojistik sisteminde ülkemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Yatırım demek, üretim ve istihdam demek. Cari açığın azalması ve milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. Önümüzdeki günlerde benzer yeni müjdeleri ülkemizle paylaşacağız. Bu noktaya kolay gelmedik. Geçtiğimiz 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanda yaptığımız yaptırımlar ile bu güce kavuştuk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açtık. Toplam yatırım değeri 3 milyar TL'yi geçen 106 kalemin toplu açılışını yağacağız." dedi.

"Bunun için çok büyük bedeller ödedik"

Ülkeye ve millete hizmet etmek nasip işi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca hep parti faşizmi ve darbelerin, terör örgütlerinin cenderesi altında enerjisi boşa harcanan bir ülkeyi hamdolsun dünyanın söz dinlenen ülkeler eşiğine getirdik. Türkiye'yi tarihinin en büyük reformları ile ve kalkınma hamleleri sayesinde dünyanın en itibarlı ve sözü dinlenen, gelişmelere yön veren ülkeleri arasına dahil edeceğiz. Bunun için çok büyük bedeller ödedik, yeri geldi vesayetin dayatmaları ile karşı karşıya kaldık, yeri geldi terör örgütlerinin saldırıları uğraştık, yeri geldi darbecilerin silahları ile karşı karşıya geldi. Yeni geldi içerde ve dışarda yalan dolan, çarpıtma rüzgarları ile karşı mücadele ettik. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile hepsinin üstesinden geldik. Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen işte 2023 hedefinin yani büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz" diye konuştu.

"Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası siyaset ile ekonomik alanda sorunlar olduğunu ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımızın geleceğe umutlu bakmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette karşılaşılan sorunlar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var, ama biz 19 yılda attığımız her adımda sıkıntılar ile karşılaştık. Ülkemizi ve önümüze çıkan her engeli bir bir aşarak büyüttük, güçlendirdik ve özgüven kazandırdık, zenginleştirdik. Eğer zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık. Bu işlere hiç giremezdik. 2002'de seçimi kazanıp hükümete geldiğimizde bize her türlü hukuk ve ahlak dışı engeli çıkartanlarla aynı hevese kapılmışlardı. Terör örgütlerinden, darbecilere karşı şer güçler aynı gaye ile harekete geçirildi."

"Efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı belledir."

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tablonun gerçek yerini ifade etmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini ifade etmiyor. Gerçi bu oyunu kuranlar niyetlerini gizlemeye de gerek duymuyorlar. Türkiye'yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak siyasi iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini açıkça söyleyenlerin amaçları herhalde ülkemizin ve milletimizin menfaatini korumak değildir. Bu beyanlara güvenerek efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı belledir. Biz 19 yıldır nasıl kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlerinin heveslerini kursağında bıraktıysak inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız. Milletimizin gönlündeki tek 2023 hesabı büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve geri dönmeye mahkümdur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1) - Son Dakika


Son Dakika

2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 17:12 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi 17:05 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi? 16:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi?
Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor 16:38 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı AIDS kaynaklı ölümleri aştı 16:00 ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı AIDS kaynaklı ölümleri aştı Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim         
17:14
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını cinsel ilişkiye girerken basınca olan oldu Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını cinsel ilişkiye girerken basınca olan oldu         
17:12
''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahısın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı ''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahısın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı         
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız         
16:39
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir         
15:59
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 17:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de vatandaşlara seslendi (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement