CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı. Farasis Enerji, TOGG'un batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretimini üstlenecek.