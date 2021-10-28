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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz"

28.10.2021 16:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz" -"Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz"

-"Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, İstanbul, AKM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz" - Son Dakika
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