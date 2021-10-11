Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, 2022'nin sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını bildirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerin artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ettiğine dikkati çekti.

Kimi savunma sanayi kuruluşlarıyla sanayi bölgeleri himayesinde eğitim veren okulların öğrencilerin tercihlerinde en üst sıralara çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime yönelik ilgi de ülkemiz genelinde güçleniyor." diye konuştu.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının temasını, "Mesleki ve Teknik Eğitimde Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım Yılı" olarak belirlediklerini ifade eden Erdoğan, sonuçta yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapıldığını ve bunların 188'inin tescil edildiğini; bu yıl ise, 250 ürün tescilinin hedeflendiğini, şu an itibarıyla 198 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilinin alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de giderek yükselmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla gönül rahatlığıyla şu gerçeği ifade edebiliriz, bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık, ötekileştirme veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir."

Eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbali garantiye almanın derdinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, " Türkiye'yi, milletimize söz verdiğimiz şekilde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla, son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. Mesela 2002 yılında eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Görüldüğü gibi, nereden nereye... Yüksek öğrenimi de dahil ettiğimizde bu yılki eğitim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Yine 20 yıl önce resmi/özel dahil, okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı, 88 bin 325'e çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343 binden 601 bin seviyesine getirdik." şeklinde konuştu.

"3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz"

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime verdiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılından bugüne kadar tam 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay, yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık. Ayrıca ilave 15 bin öğretmen atamasının müjdesini kısa süre önce kamuoyumuzla paylaşmıştık. Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat, 'Bu sözü ben verdim filan falan...' Sen neyin sözünü veriyorsun? Bu iş, bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz. Biz yaparız. Bizim en önemli özelliğimiz bu; kuru kuruya söz vermek değil, icraat. Bizim için asıl olan evlatlarımızla birlikte geleceğimizi de emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin huzuru, esenliği, refahı ve motivasyonudur."

"Diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Son 19 yılda devletin imkanları genişledikçe, toplumun tüm kesimleri gibi öğretmenlerin de bundan payını aldığını söyleyen Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte öğretmenlerimizden tek talebimiz, öğrencilerimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri. Onlar sadece bugüne değil, yarına da en donanımlı şekilde hazırlanmalıdır." dedi.

"Saygıdeğer öğretmenlerim, bu gençler sizlerin eseri olacak. Dolayısıyla yarınları, 2053 ve 2071'i biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz." diyen Erdoğan, öğrencilerden de devletin, ailelerinin ve hocalarının kendileri için yaptığı fedakarlıkların bilinciyle derslerine yoğunlaşmaları beklentisinde olduklarını kaydetti.

Erdoğan, "Her evladımızdan; sporda, bilimde, sanatta, mesleki alanda becerilerini ilerletmesini, vaktini en verimli şekilde değerlendirmenin yollarını aramasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitimde müjdeler

Bugünkü tören vesilesiyle mesleki eğitimde bazı müjdelerinin olacağının dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Bunlardan birincisi; mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü, devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece iş gücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz. İkinci olarak; mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin aldıkları ücretleri de iyileştiriyoruz. Artık kalfalar, son sene, asgari ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedefle ilgili olarak Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Böylece mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kalıcı bir iyileşme sağlayacak ve Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.

Diğer yandan lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını kısa sürede tamamlama ve iş gücü piyasasına süratle geçme imkanı getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız bunun için gereken çalışmaları tamamladı. Böylece gençlerimiz, eğitim sürecinde ücret de alarak 6-7 ay gibi kısa süreli tamamlama programlarına devam edebilecektir. Bunun ilk uygulaması önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız ile Turkcell tarafından başlatılacaktır. Program kapsamında üniversite mezunlarına altı aylık eğitim verilecek ve eğitim sonunda başarılı olanlar, Turkcell'de istihdam edilecektir. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, mesleki eğitim camiamız ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda, özel eğitim merkezlerinin 24 saat açık olması konusunda Adana'da öğrencilere söz verdiğini dile getirerek, "Şu anda Külliye'mizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. Aynı şekilde özel eğitim merkezlerimizi de 24 saat açık hale inşallah getireceğiz ve 24 saat burada öğrencilerimiz, her türlü imkandan istifade edecekler." şeklinde konuştu.

Notlar

Saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "1000 Okul Projesi ve Ar-Ge Merkezleri" tanıtım videosu izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Nilüfer Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışları canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Nilüfer Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen antijen testi kitine ilişkin, "İnşallah, antijen üretimini yapıp, ucuz maliyetle bu kovid mikrobuna karşı savaş vermiş olacağız. Bundan dolayı Bakanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığı ile bu işi yürütecekler." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan annesi ile kendisinin resmedildiği tabloyu hediye etti.

Tablonun CNC tezgahında resmedildiğini söyleyen Erdoğan, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Anacığımı sürekli bana hatırlatacaktır. Çocuklar, annelerinizin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek Ar-Ge merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)