Genel Başkan Güldemir Düzce teşkilatı ile buluştu - Son Dakika

Sen'e bağlı çalışmalarını sürdüren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, teşkilat ziyaretleri kapsamında Düzce'de üyeler ve teşkilat yönetimleriyle bir araya geldi. Güldemir, Diyanet Sen'in 6. dönem Toplu Sözleşmeden sonraki üye artışına dikkat çekerek 100 bin üye hedefini yineledi.

Memur-Sen'e bağlı faaliyetlerine devam eden ve Düzce'de yetkili sendika olarak bulunan Diyanet Sen'in istişare toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi. Toplantıya Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Diyanet-Sen Genel Sekreteri Hacıbey Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Ali Güzeldal, Düzce Şube Başkanı Şaban Coşkun, şube yönetimi, ilçe teşkilatları ile üyeler katıldı. Sahada yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Güldemir din görevlilerine toplu sözleşme kazanımlarının doğru şekilde anlatılmasının önemine değinerek "Oransal zammın yanında hizmet kolumuzdaki kazanımlarımız ve toplu sözleşme ikramiyesi ile memnuniyet ürettik. Bu memnuniyet üye sayılarımıza yansıyor. Diyanet-Sen genel merkezi olarak sahada yoğun bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz yeni üyeler ile toplu sözleşmedeki başarımızı perçinlemek, yeni kazanımlar için örgütlü gücümüzü büyütmektir. Sizlerin gayreti, emeği ve özverili çalışmaları ile daha çok kazanım üretmek için bu mücadeleyi büyüteceğimize inanıyorum" diye konuştu. Genel Başkan Güldemir "İnançlarımızın, davamızın ve camiamızın sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz, hiç ara vermeden, aynı hızla devam edecek. İdeallerimiz doğrultusunda, inandığımız doğruları dile getirmeye, din görevlilerinin ve çalışanlarımızın geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE