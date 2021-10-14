HDP'li Gergerlioğlu: "Ekonomi yönetilemiyor" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ekonominin yönetilemediğini savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye öylesine garip, hukuk dışı bir ülke oldu ki gece yarıları Merkez Bankası görevlileri görevlerinden alınıyor." diye konuştu.

Dolardaki artışa dikkati çeken Gergerlioğlu, "Vatandaş perişan, ekonomi felç. Beceremiyorsanız bırakın gidin." ifadesini kullandı. Adeta devalüasyon yaşandığını, doların bugün hangi seviyeye gideceğinin belli olmadığını ve herkesin diken üstünde olduğunu öne süren Gergerlioğlu, ekonominin yönetilemediğini iddia etti.

Öte yandan Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını savunarak, bu sorunları sıraladı.