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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

11.10.2021 13:39

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şu ana kadar herhangi bir ittifak anlaşması yapmadıklarını ama partilerinin ilkelerine uygun bir teklif geldiği takdirde bir ittifak içerisinde yer alabileceklerini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şu ana kadar herhangi bir ittifak anlaşması yapmadıklarını ama partilerinin ilkelerine uygun bir teklif geldiği takdirde bir ittifak içerisinde yer alabileceklerini söyledi.

Yapıcıoğlu, Bingöl'de Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 aydır Türkiye'de şehirleri ziyaret ettiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, bu kapsamda Bingöl'de de çeşitli temaslarda bulunduğu belirtti.

Mevcut anayasa yerine tamamen sivil ve yeni bir anayasa yapılması yönündeki iradeyi değerli bulduklarını belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda hükümetin ve Sayın Erdoğan'ın mecliste temsil edilen siyasi partilerin çalışma yapması yönündeki çağrısını önemli buluyoruz. Ancak toplumsal bir sözleşme olan anayasa yapım sürecine mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerin ve sivil toplumun da dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre yeni anayasa yapmak mümkündür. Türkiye 40 yıldır darbe anayasasıyla yönetilmektedir. Bu ayıptan kurtulmak gerekir. Bunun için siyasi partiler uzlaşmalı ve ortak bir noktada bir araya gelmeye çaba sarf etmelidir. Partilerin kırmızı çizgilerini sürecin tıkanmasına sebebiyet verecek şekilde masanın üzerine koymamaları gerektiğini mütemadiyen söylüyoruz. Bu açıdan yeni anayasa yapım süreci ve fırsatı siyasi partiler için bir samimiyet testidir."

Siyasette ittifakların doğal bir durum olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR ilkelerine uygun bir teklif gelirse böyle bir ittifak içerisinde yer alabilir. Biz kapıları ittifaklara kapatmış değiliz. Ama şimdiden herhangi ittifakla, partiyle, blokla bir ittifak anlaşması yapmış değiliz. Uygun şartlar olursa bir ittifak gerçekleşebilir." dedi.

Türkiye'nin geçmişte parlamenter sisteminde birçok zorluk yaşadığını belirten Yapıcıoğlu, "Bizim tercihimiz 70 yıl denenen ve sorunları çözmediği görülen parlamenter sisteme dönmek yerine başkanlık sisteminin aksayan yönlerini düzeltmektir. Onun için biz buna ıslah edilmiş başkanlık sistemi diyoruz. Yani bu sistem ıslah edilmeli, denge ve denetleme mekanizmaları güçlendirilmeli, başkanlık sistemiyle yola devam edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine dair kararı değerlendiren Yapıcıoğlu, "İşgal rejimi Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye ve Müslümanların mabedini işgal etmeye hazırlanırken İslam ülkeleri ise normalleşme yarışına girmiştir. İşgal rejimiyle normalleşme ihanetine imza atanlar derhal bu büyük yanlıştan dönmelidir. Müslümanlar arasındaki ihtilafı körükleyen, mabetlerine saldıran işgal rejimi tüm İslam aleminin iş birliğiyle cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Anayasa, Türkiye, Bingöl, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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