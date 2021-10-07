Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı

07.10.2021 14:37
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında yatırımların anlatıldığı bir de video yer aldı.

Videoda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında son 20 yılda yapılan yatırımlardan örnekler paylaşıldı.

Bu kapsamda, 20 yılda 27 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapıldığı, havalimanı sayısının 26'dan 56'ya yükseltildiği, 22 bin 604 yataklı 17 şehir hastanesi inşa edildiği, Türkiye'nin aşılamada Avrupa'da 1, dünyada 7. sırada yer aldığı anlatıldı. Eğitim bütçesinin 10 milyar liradan 211 milyar liraya, üniversite sayısının 76'dan 207'ye, yükseköğretim yurt kapasitesinin 4 kat artarak 729 bine yükseltildiği belirtildi.

Spor tesisi sayısının 1575'ten 3 bin 907'ye çıkarıldığı anlatılan videoda, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığı ve 5,5 milyar yeni fidan dikildiğine yer verildi.

Ülke ekonomisinin 3 kat büyüdüğü, ihracatın 6 kat artırıldığı, Merkez Bankası rezervinin 27 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseltildiği, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 tarım ülkesinden biri olduğu bilgileri de videoda yer aldı.

Videoda, sosyal yardımların 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkarıldığı ve 2002-2021 yılları arasında 431 milyar lira sosyal yardım yapıldığı anlatıldı.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltıldığı, 81 ile doğal gaz ulaştırıldığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'a çıkarıldığı belirtildi.

Mavi Vatan'da yapılan çalışmaların da yer aldığı videoda, Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesinin İzmir'de, ikincisinin Hatay'da devreye alındığı, 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği hatırlatıldı.

Videoda, son 6 yılda 20 bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgüte katılımların bitirildiği bilgisine de yer verildi.

Savunma projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıktığı aktarılan videoda, Anka, Bayraktar, Akıncı, Gökbey, Atak, Hürkuş, Milden projeleri, Altay tankı gibi yerli ve milli projeler de yer aldı.

Video, "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle sona eriyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı - Son Dakika


Son Dakika

400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor 14:33 400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 14:31 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi 14:23 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı 14:20 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu 13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte 13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı

Son Dakika Haberleri
14:33 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu
14:31 "Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi
14:23 İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
14:22 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
14:19 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı
14:15 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu         
14:34
"Kayıp dalak" soruşturmasında gelişme! Özel hastaneye kesilen 3 bin lira idari para cezası aileyi memnun etmedi         
14:31
Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü         
14:29
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar         
14:23
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti         
13:19
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak         
12:56
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Gamer'ları sevindirecek haber! Adidas, Xbox'tan ilham alarak özel spor ayakkabı tasarladı Gamer'ları sevindirecek haber! Adidas, Xbox'tan ilham alarak özel spor ayakkabı tasarladı         
11:15
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 14:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement