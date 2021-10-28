Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'da görev alma süresini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla bir yıl uzatan Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM Kararında "Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, 1071(2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 sayılı TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl daha Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurul'un 26 Ekim 2021 tarihli 11'inci oturumunda kabul edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.