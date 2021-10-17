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Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını açıkladı

17.10.2021 14:49
Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını açıkladı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yayınlanan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Sadr Grubu ilk sırada yer alırken, Takaddüm Koalisyonu 2. sırada ve Hukuk Devleti Koalisyonu 3. sırada yer aldı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yayınlanan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Sadr Grubu ilk sırada yer alırken, Takaddüm Koalisyonu 2. sırada ve Hukuk Devleti Koalisyonu 3. sırada yer aldı.

Dün gece basın toplantısı düzenleyen Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Adnan Celil, ülke genelinde 3 bin 681 seçim merkezinde sayımların elle yapıldığını belirterek, sonuçların elektronik sayım işlemiyle yüzde yüz eşleştiğini söyledi. Seçime katılım oranının yüzde 43 olduğunu belirten Celil, ilk seçim sonuçlarının resmi sitede yayınlandığı söyledi.

10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73 sandalye ile ilk sırada yer alırken, Sünni lider ve meclis eski Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile 2. sırada ve eski Başbakan Nuri Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 34 sandalye ile 3. oldu.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 33 sandalye ile 4. sırada gelirken, Haşdi Şabi gruplarını bünyesi altında toplayan Fetih Koalisyonu 17 sandalye ile 5. sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Değişim Hareketi'nin yer aldığı Kürdistan İttifakı ise 16 sandalye elde ederek 6. sırada yer aldı. Sünni politikacı Hamis Hançer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 12 sandalye kazanarak 7. sırada seçimi tamamladı.

Bağımsız adayların 40 sandalye kazandığı sonuçlara göre, Sivil İmtidat Hareketi 9 sandalye ile 8. ve Kanun Doğuşu Listesi 6 sandalye ile 9. sırada yer aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçimlerin galibi Sadr Grubu seçim sonuçlarını kabul ettiğini duyururken, Fetih Koalisyonu ise seçim sonuçlarını reddetti. - ERBİL

Togo Cumhuriyeti, Sünni, Hukuk, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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