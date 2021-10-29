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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Keni: "ABD ile müzakere yapmayacağız" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Keni: "ABD ile müzakere yapmayacağız"

29.10.2021 12:05
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Keni:

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, nükleer anlaşma görüşmelerinin 4+1 ülkeleri arasında olacağını belirterek, "ABD ile müzakere yapmayacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, nükleer anlaşma görüşmelerinin 4+1 ülkeleri arasında olacağını belirterek, "ABD ile müzakere yapmayacağız" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini yürüten İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Rusya ziyareti hakkında devlet televizyonuna konuşan Bakıri Keni, "Rus dostlarımız ile nükleer müzakereler hakkında görüşmek ve düşüncemizi paylaşmak için Moskova'ya geldim" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin faydalı olduğunu belirten Keni, " Tahran'da yapılan ilk görüşmenin devamını Brüksel'de gerçekleştirdik. Yapıcı ve ciddi bir görüşme oldu. Yeniden başlayacak müzakereler hakkında konuştuk" dedi.

"ABD ile müzakere yapmayacağız"

Bakıri Keni, nükleer görüşmelerin sadece ABD yaptırımlarının kaldırılması için yapılacağını belirterek, "ABD'nin acımasız ve kanun dışı yaptırımlarının kaldırılması için müzakere edeceğiz. Yeni başlayacak müzakerelerdeki önceliğimiz karşı tarafın buna hazır olduğunu görmek. Bu konudaki ciddiyetimizi Brüksel görüşmemizde ilettik" ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma görüşmelerinin sadece 4+1 ülkeleri arasında olacağını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, "Nükleer anlaşma görüşmeleri 4+1 ülkeleri arasında olacak. ABD ile müzakere yapmayacağız" dedi. Görüşmelerde Rusya ve Çin faktörüne işaret eden Bakıri Keni, "ABD'nin acımasız yaptırımlarının kaldırılmasında Rusya ve Çin'in de bizimle birlikte olmasını bekliyoruz" dedi.

Viyana'daki görüşmelere kasım ayı sonuna kadar yeniden başlanacak

Bakıri Keni, 27 Ekim'de Brüksel'de Enrique Mora ile görüşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine kasım ayı sonuna kadar yeniden başlama kararı aldıklarını belirtmişti. Viyana'da Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran'da haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti. - TAHRAN

Avrupa Birliği, Müzakere, Nükleer, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Keni: 'ABD ile müzakere yapmayacağız' - Son Dakika


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