Karatay Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Karatay Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Karatay Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Karatay'daki hizmetlerin çok daha hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerinin istişare edilmesi bakımından büyük önem taşıyan Karatay Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Karatay Kaymakamlığı ve Karatay Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği toplantı, Aziziye Kültür Merkezinde gerçekleşti. Toplantıya Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkan Vekili Mevlüt Kanat, Karatay mülki erkanı ve muhtarlar katıldı.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, muhtarların mahalleleriyle ilgili isteklerini ve ihtiyaçlarını iletmelerini sağlayan bu toplantıların düzenli bir şekilde düzenlendiğine vurgu yaparak, "Daha önce böyle büyük bir ilçede görev yapmamıştım. Karatay yüz ölçümüyle gerçekten büyük bir ilçe. Böylesine büyük ölçekte bir ilçeye hizmet vermek de kolay değil. Ama Karatay'da göreve başladığımda izlenimim şu oldu; ilçemizde gerçekten çok güzel bir uyum var. Karatay Belediyemiz ilçemize çok güzel hizmetler gerçekleştirmiş. Bu çabasını da artırarak devam ettiriyor. Bizler de bu toplantılarla ilçemizin sorunlarını ve taleplerini görüşerek çözüme kavuşturuyoruz. Bu bağlamda muhtarlar toplantılarımızı önemsiyorum" dedi.

Karatay'ın tüm yönlerinin ele alındığı toplantıda mülki erkan ile muhtarları dinleyen Karatay Belediye Başkan Vekili Mevlüt Kanat da mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi muhtarların bildiğini kaydederek, gerçekleştirilen çalışmaların muhtarlarla koordineli olarak yapıldığını söyledi. Kanat, "Muhtarlarımız bizim için her zaman çok önemli. Yerel yöneticiler olarak temel hedefimiz burada yaşayan hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmaktır. Bu hizmeti sunarken muhtarlarımız temsil ettikleri mahallenin, bölgenin sorunlarını bize ileterek, vatandaşlarla bizler arasında önemli bir köprü görevi görmektedirler. Belediye olarak bizler de bu talepleri değerlendirerek çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu. - KONYA