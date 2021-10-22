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Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

22.10.2021 12:25
Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Kartal Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 4. birleşiminde görüşülen 2022 yılına ait Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 4. birleşiminde görüşülen 2022 yılına ait Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. 650 milyon TL olarak belirlenen bütçenin, en doğru ve verimli şekilde Kartal'ın ve Kartal halkının yararına kullanılacağını belirten Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'ımıza ve Kartal halkına hayırlı uğurlu olsun. 2022 yılında, birçok icraatı daha hızlı bir şekilde yapacağımız günler olsun" dedi.

Kartal Belediye Meclisi, 2022 yılına ait mali bütçe ve performans raporunu görüşmek üzere Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda toplandı. İki oturum halinde gerçekleşen 2022 Yılı Performans Raporu ve 2022 Yılı Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi.

2022 yılı performans programı ve bütçe görüşmelerinin ikinci oturumunda bütçe sunumu Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İlker Bakıoğlu tarafından yapıldı. Bakıoğlu, 650 milyon liralık bütçenin planlanan gelir-gider kalemlerini tek tek meclis üyeleriyle paylaştı. Ardından sırasıyla Meclis Üyeleri; Haydar Göksoy, Önder Turmuş, Nizamettin Altıntaş ve İmam Aydın bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Tüm konuşmacılar, 21 Ekim dolayısıyla Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından parti grupları adına söz alan Muhammer Bektaş ve Yusuf Altay, Kartal Belediye Meclisi'ne grup kararlarını aktardı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de grup konuşmalarının ardından meclis üyeleri ile geçen süreçte yapılan hizmetleri paylaştı. Başkan Yüksel, pandemi süreciyle birlikte başlatılan Komşu İletişim Merkezi Saha Hareketi'nin 350 binin üzerinde Kartallı'ya ulaştığını ve yapılan bu görüşmeler neticesinde Kartal'a Aşevi ve Gıda Bankası kurulmasına karar verdiklerini ve projenin şu an bitme aşamasına geldiğini belirtti.

Yapımı devam eden Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi, Eski Stat Meydanı Projesi, Neyzen Tevfik Meydanı düzenlemesi, AR-GE Bilişim Merkezi, Afet Koordinasyon Merkezi ile alakalı geldikleri son noktayı paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi tarafından çalışması sürdürülen diğer projeler hakkında da bilgi verdi.

Şahıs adına ve parti adına konuşmaların sona ermesinin ardından geçilen oylamada her bir bütçe maddesi tek tek oylandı. Müdürlüklerin de bütçelerinin tek tek oylanması sonrasında Kartal Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile kabul edilerek 650 milyon TL oldu.

"Kartal halkımıza hayırlı uğurlu olsun"

Kabul edilen Bütçe ve Performans Programı oylamasının ardından Başkan Gökhan Yüksel genel bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi. Yüksel konuşmasında, "2022 yılı bütçesi 650 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Bu bütçenin Kartal halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütçeyi en doğru ve verimli şekilde Kartal'ımızın ve Kartallı komşularımızın yararına kullanacak, Kartal'a artı değer katmaya devam edeceğiz. 2022 yılında birçok icraatı daha hızlı bir şekilde yapacağımız günler olsun sevgili arkadaşlar" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi
Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi
Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi
Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Türk Lirası, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi 2022 performans programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi - Son Dakika
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