Kılıç: "Muhtarlarımız bizim için çok değerli" - Son Dakika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Biz belediye olarak, bütün mahallelerimizde yaptığımız çalışmaların tamamında muhtarlarımızı muhatap alıp birinci ağızdan problemleri dinlemeye çalışıyoruz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Bafra'da çeşitli etkinliklerle kulandı. Kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene mahalle muhtarlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile son buldu.

Muhtarlar, daha sonra 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Bafra Belediyesi tarafından onurlarına verilen kahvaltıda yeniden bir araya geldi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde, gerçekleştirilen programa; Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, daire amirleri, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç'in yanı sıra merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, "Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmayan kaymakamımıza, bir araya getiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler, mahallelerimiz ve halkımız için özveri ile çalışmaya, onların daima yanında olmaya sizlerin destekleri ile devam edeceğiz" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Biz belediye olarak, bütün mahallelerimizde yaptığımız çalışmaların tamamında muhtarlarımızı muhatap alıp birinci ağızdan problemleri dinlemeye çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz, sizlerin emekleri de çok. Bölgenizde bulunan vatandaşımız ile bizim aramızda irtibat kurmamızı sağlıyorsunuz. Bizim göremediğimiz problemleri bizlere iletiyor ve çözümü için gayret sarf ediyorsunuz. Bizler de göreve geldiğimizden bu yana sürekli sizler hem koordinasyon içerisinde hem de uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman toplantılar yapıyoruz ama özellikle mahallelerimizde de bir araya gelmeye çalışıyoruz, sorunları yerinde tespit ediyoruz. Beraberce birçok çalışma gerçekleştirdik. Ancak tabi ki yapılacak olan çok işimiz var. Eksikler, ihtiyaçlar bitmez. Birlikte samimi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürerek problemleri çözeceğiz. Aslında bütün mahallelerimizi gezdik, notlarımızı aldık, Mahallelerimizin eksiklerini biliyoruz. Yapılacak işleri programlayarak ilerliyoruz. Sizler de mahallelerinizde yürütülen çalışmalarımızda önümüze düşüyor, çalışmaları bizlerle takip ediyorsunuz. Oralarda bizlere yardımcı oluyorsunuz. Sizlere bu konuda ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımızın da bu konuda desteği bizlerle. Hep beraberce Bafra'mızın sorunlarını adım adım çözmeye devam edeceğiz. Muhtarlar Gününüz hayırlı olsun, hepinize sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

"Vazgeçilmez aktörler"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de "Muhtarlar, toplum hayatımızda vazgeçilmez aktörlerdir. Muhtarlar bizim mesai arkadaşlarımız. Gerek kaymakamlık gerek belediye olarak her zaman sizlerle birlikte çalışıyoruz. Muhtar, kanun adamıdır, cemiyet adamıdır. Kanunları mahallesinde uygulayan kişidir. Bu görevi yüzyıllardır sürdüren kurumun sizler birer temsilcisisiniz. Seçimle iş başına gelen ve bu nedenle toplumsal karşılığı olan birer insansınız. Bu vesile ile sizleri önemsiyoruz. Belediye Başkanımın da belirttiği üzere eksiklerinizin tamamlanması hususunda canla başla çalışıyoruz. Sizlerin taleplerini alıyor, anda olmasa bile belirli bir program dahilinde sırayla olduğuna şahit oluyoruz. Vatandaşla buluşma kapsamında her cuma günü farklı mahallerimizi ziyaret ediyor, ihtiyaçlarımızı yerinde tespit ediyor, sizden aldığımız bilgileri resmi olarak ilgili kurumlara aktarıyoruz. Ben ve belediye başkanım sizlerle birlikte tek gayemiz hizmet etmek. Bu vesile ile belediye başkanımıza böyle bir organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de muhtarlar gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN