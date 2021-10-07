Saadet Partili Karamollaoğlu'nun 28 Şubat sürecinde tartışmaların odağında yer aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrasında boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına seçilen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 28 Şubat sürecinde tartışmaların odak noktasında yer aldığı ortaya çıktı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Temel Karamollaoğlu'nun kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği bilgisi paylaşılmıştı. Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün 1 Ekim'de vefat etmesi sonucunda boşalmıştı. Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrasında YİK Başkanlığına seçilmesi eleştirilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 28 Şubat sürecinde tartışmaların odağında yer aldığı ortaya çıktı. Dönemin Refah Partisi Milletvekili Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahit Karamollaoğlu ve kızı Zeynep Karamollaoğlu'nun o dönemde tarikat lideri gibi gösterilen sahte şeyh Ali Kalkancı'nın müridi oldukları iddia edilmiş ancak Karamollaoğlu oğlu ve kızı hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Kısa bir süre sonra ise Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahit Karamollaoğlu ile Ali Kalkancı'nın 26 Eylül 1996'da Feraiz İlim ve Edep Vakfı'nı kurduğu ortaya çıkmıştı.

Resmi Gazete'de 26 Eylül 1996 tarihinde yayınlanan ilanda "Feraiz İlim ve Edep Vakfı"nın kurucuları arasında Ali Kalkancı, Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahid Karamollaoğlu da yer alıyor. Vakfın diğer kurucuları olan İsmail Ekrem Ergüney, Arif Kalkancı, Serhat Selçuk Tiritoğlu, Ayhan Canlıoğlu, Veli Dönmez ve Şevki Sönmez gibi isimler de dikkat çekiyor. İlanda vakfın amacı ise "milletin köklü tarihi, dini ve sosyal kültürel ve iktisadi değerleri korumak, her sahada üstün vasıflı insanlar yetiştirmek, eğitim öğretim, okullar, dershane, sağlık evleri, yurt, pansiyon, misafirhane, kütüphane, spor salonları, yüzme havuzları ve dinlenme tesisleri kurmak ve kurulmasına yardım etmek" olarak sıralanıyor. Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı Feraiz İlim ve Edep Vakfı, 24 Mart 2006 tarihinde mahkeme kararıyla kapatıldı. - ANKARA