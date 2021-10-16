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Son dakika... Bakan Yanık: "Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Yanık: "Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz"

16.10.2021 00:47

Son dakika haber... Bakan Yanık: "Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7,2 milyon haneye 10.

Bakan Yanık: "Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz"

"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7,2 milyon haneye 10.9 milyar TL tutarında nakdi destek sağladık"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıkladı.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü sebebiyle Ankara Ticaret Odası Congresium'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ve UNICEF yetkililerinin katılımıyla Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Bakan Yanık, "İnsanı yaşatmaya odaklı bakışımızla kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde adil dağıtılmasını her dönemde önemli bulduk ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Yoksullukla mücadele temelinde refahı topluma yaymayı amaçlıyoruz. Sosyal politikaların kapsayıcı, geliştirici, dönüştürücü bütüncül bir çerçevede şekillenmesi ve yürütülmesini önemli buluyoruz. Bu noktada geleceğimizin teminatı olduğuna kalpten inandığımız çocuklarımız için yürüttüğümüz çalışmalar kuşkusuz öne çıkıyor. Hem çocuk haklarının gereği hem de beşeri sermayemizin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi açısından 'çocukların refahı'nı artıracak programları hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak bugün çocuk hakları ve çocukların

üstün yararı ilkesinden hareketle birçok teşvik ve desteklerde bulunuyor, farklı projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Bunların başında eğitim ve sağlık alanlarını önceleyerek yaptığımız sosyal yardımlar geliyor. Bu hizmet ve desteklerimizle sağlıklı, kendi kendine yeten, özgüvenli nesillerin yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun için UNICEF gibi çocuk alanında çalışmalar yapan

uluslararası kuruluşların yanı sıra, akademi dünyası ve sivil toplum dünyasıyla iş birliği ve istişare mekanizmaları kuruyoruz. Bakanlığımız ile UNICEF arasında imzalanan 2021-2022 Çalışma Planı'yla da önümüzdeki dönemde çocuk refahı başlığında birlikte çalışacağız. Sosyal yardımlar ve hizmetler alanında bazı önemli programları UNICEF ile iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili çatı kurum olma özelliği, birçok alanda en kapsamlı ve en etkin çözümler üretme konusunda bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu doğrultuda başta Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili diğer genel müdürlüklerimizin, ki aslında bu program Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde yapılan, dolayısıyla aslında paydaşı çok olan hemen hemen bakanlığımızın bütün birimleriyle beraber yaptığımız çalışmalar bunlar. Bu katkılarla çocukların üstün yararı için çalışacak ve doğru hizmet politikalarıyla ihtiyaç sahiplerine gerekli hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sosyal yardım başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden almaya başlıyoruz"

Sosyal yardım başvurularının artık e-Devlet'ten alınacağını aktaran Bakan Yanık, "Bugün itibarıyla dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan e-Devlet Kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz" diye konuştu.

"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7,2 milyon haneye 10.9 milyar TL tutarında nakdi destek sağladık"

Sosyal destek programları ile yaklaşık 7 milyon 200 bin haneye 11 milyar lira tutarında nakdi destek sağlandığını dile getiren Bakan Yanık, "Çocuk alanına özgü çalışmalarımızın yanında son yıllarda yaşanan deprem, sel, yangın gibi afet hallerinde ve salgın gibi olağanüstü durumlarda da hükümet olarak hızlı destek programlarımızı hemen kurduk ve işlemeye başlattık. Ülke genelinde bin 3 merkezde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının titiz ve özverili çalışmaları sayesinde vatandaşlarımıza çok hızlı bir şekilde ulaşarak devletimizin desteğini hissettirdik. Bu doğrultuda salgına özgü hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7,2 milyon haneye 10.9 milyar TL tutarında nakdi destek sağladık" şeklinde konuştu.

Son dakika... Bakan Yanık: Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz
Son dakika... Bakan Yanık: Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz
Son dakika... Bakan Yanık: Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz
Son dakika... Bakan Yanık: Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türk Lirası, E Devlet, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Yanık: 'Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Yanık: "Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" - Son Dakika
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