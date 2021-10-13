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Son dakika haber... CHP'li Özkoç: Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? - Son Dakika

Son dakika haber... CHP'li Özkoç: Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor?

13.10.2021 18:12
Son dakika haber... CHP'li Özkoç: Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor?

Son dakika politika haberi... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de askerlerimiz öldürülüyor' demiş.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de askerlerimiz öldürülüyor' demiş. Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? Askerlerimiz girdiği günden beri şehit düşüyorlar orada" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Suriye'deki saldırılara ilişkin, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de askerlerimiz öldürülüyor' demiş. Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? Askerlerimiz girdiği günden beri şehit düşüyorlar orada. 33 askerimiz şehit düştüğünde ne yaptınız? Sorumlularından birisi olan Rusya'nın kapısının önüne giderek düğmenizi iliklediniz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ABD var ya bu ABD, bu Rusya var ya, bunlar hem terör örgütlerine destek oluyorlar hem de burada bize başsağlığı diliyorlar; bunlar ikiyüzlü' diyorlar. Yahu iki yüzlü olan sizsiniz. Onlar öyleler de. Sen ABD'yi yeni mi öğrendin, Rusya'yı yeni mi öğrendin?" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Engin Özkoç, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... CHP'li Özkoç: Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... CHP'li Özkoç: Günaydın Sayın Çavuşoğlu, askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? - Son Dakika
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