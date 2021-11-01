Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale... - Son Dakika

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale...
01.11.2021 18:42
Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale getirilmesi ile ilgili faaliyetlere yönelik çalışmalar da sürdürülmekte olup, çağın getirdiği teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanılarak...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale getirilmesi ile ilgili faaliyetlere yönelik çalışmalar da sürdürülmekte olup, çağın getirdiği teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanılarak maden sahalarında drone ile denetim dönemini başlattık. Bu kapsamda, 105 maden sahasının denetimi insansız hava araçları ile yapılmıştır." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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