Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak için Düzce'ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'yi makamında ağırlayarak yapılan proje ve çalışmaları anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'yi makamında ağırladı. Düzceli İş adamları ve esnaflarla buluşmak için Düzce'ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, ziyaretlerinin ardından Başkan Özlü ile bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, esnaf ziyaretlerinden memnun kaldığını, Düzcelilerin Başkan Özlü ve belediyeye güvendiğini ifade etti. Nebati, yapılan çalışmaların anlatılması gerektiğini kaydederek, "Birçok yatırımı gerçekleştirdik ve insanlarımız hizmetine sunduk. Halkla ilişkilere daha çok vermemiz ve yaptıklarımızı anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Özlü "Yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, göreve geldiklerinde ilk olarak mali açıdan zor durumda olan Düzce Belediyesini ayağa kaldırmak için mali disiplini sağladıklarının altını çizdi. 2019 yılından bu yana her yıl artı bakiyeye geçtiklerini kaydeden Başkan Özlü, "Belediye olarak mali açıdan çok iyi değildik. İlk olarak bu sorunu mali disiplinle çözdük. Borçlarımızı yapılandırdık ve artık mali açıdan artıya geçen bir yapımız oluştu. Bunun yanında Katı Atık Bertaraf Tesisi, Tıbbı Atık Tesisi, Toplu Taşıma, Kent Estetiği gibi projelerimizi hayata geçirdik. 100'e yakın projemiz var. Yapacağız değil, yaptık, yapıyoruz diyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE