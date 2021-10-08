Son dakika haberleri: Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti - Son Dakika

Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk, bir yarışmada dereceye giren Türk bayrağı temalı resmini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ziyaretinin ikinci gününde Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk ile görüştü. Resmettiği Türk bayrağı temalı tablosu ile Ukrayna'da bir yarışmada dereceye giren Teliatnyk, tablosunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na hediye etti. - LVİV