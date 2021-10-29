Taksi sürücülerine 12 kural anlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde taksi sürücülerine yönelik denetim yaparak İçişleri Bakanlığının yayımladığı 12 kuralın yer aldığı görselleri dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere dağıtıldı. Denetimler sırasında İçişleri Bakanlığının yayımladığı 12 kuralın yer aldığı broşürler sürücülere dağıtılarak uyulması gereken kurallar anlatıldı. "Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda bulundurulacak. - ŞANLIURFA