TBMM Başkanı Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Uganda Milli Günü dolayısıyla mevkidaşı Uganda Meclisi Başkanı Jacob Oulanyah'a tebrik mektubu gönderdi.

Türkiye'nin, Uganda ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uganda Milli Günü'nü kutlayan Şentop, Başkan Oulanyah'a Uganda Meclisi üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler diledi.