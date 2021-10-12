TİP Genel Başkanı Baş gençlerin mutsuz olduğunu savundu - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Bakanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, AK Parti'nin mutsuz gençlik yarattığını, gençlerin yüzde 99'unun mutsuz olduğunu savundu.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülke sorunlarının her geçen gün arttığını ileri sürdü.

İktidarın derdinin ise koltuğu korumak olduğunu savunan Baş, milyonlarca kişinin sorununun çözülemediğini, problemlerin kangren haline dönüştüğünü iddia etti.

Baş, "AKP tarafından mutsuz bir gençlik yaratılmış durumda. Gençlerin yüzde 99'u mutsuz." diye konuştu.

Baş, yarın ne yapacağını bilmeyen milyonlarca gencin bulunduğu bir Türkiye olduğunu iddia ederek, işsizlik rakamlarıyla oynanarak işsizlik sorununun çözülmediğini söyledi.

Devlet kurumlarında yeni bir paralel yapılanma iddiası olduğunu öne süren Baş, bu iddiaların ciddiye alınıp araştırılmasını istedi.