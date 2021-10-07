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Türkeli'de ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki - Son Dakika

Türkeli'de ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki

07.10.2021 16:48
Türkeli'de ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki

Türkeli Ülkü Ocakları Başkanı Cesur Şentürk, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin, "Ülkü Ocakları'nın yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasına" yönelik kararına tepki gösterdi.

Türkeli Ülkü Ocakları Başkanı Cesur Şentürk, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin, "Ülkü Ocakları'nın yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasına" yönelik kararına tepki gösterdi.

"ABD Temsilciler Meclisi tarafından 'Ülkü Ocakları terör örgütü mü' diye araştırılması için bütçe ayrılmasını ivedilikle takip ediyoruz" İfadelerini kullanan Türkeli Ülkü Ocakları Başkanı Cesur Şentürk, şöyle konuştu:

"Ülkü Ocaklarına yapılan bu aşağılık yakıştırmanın ABD Temsilciler meclisindeki ırkçı bir vekil tarafından yapılmış olması bizleri şaşırtmadı. Bayrak ve Vatan uğruna, Türkiye için, yüce dinimiz İslam için binlerce Şehit vermiş olan davamıza karşı yapılan bu saygısızlığı esefle kınıyoruz.

Terörist arayan ABD'ye en büyük tavsiyemiz aynaya bakması ve içindeki teröristleri görmesidir. Yıllardır PKK ve PYD'nin finansörlüğünü yapan Amerika'nın bu örgütler tarafından akıtılan her damla kanda, yıkılan her yuvada, sönen her ocakta vebali yok mudur? Pensilvanya'da besledikleri teröriste bu sıfatı kullanmayan ABD'de hukukun üstünlüğü ve adalet sınıfta kalmıştır. Her ırktan ve ideolojiden sivil toplum kuruluşlarının yoğunlukta olduğu Amerika'da Ülkü Ocaklarına karşı takınılan tavır ırkçılığın en büyük örneğidir.

ABD ülkü Ocakları Başkanımız Adil Alper Yiğiter, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 2022 Savunma Bütçesine eklenen ve Ülkü Ocakları'nın "yabancı terör örgütü" olup olmadığının araştırılmasını öngören maddenin arkasında Fethullahçı Terör Örgütünün olduğunu ispatlayacak deliller sundu. Ülkü Ocakları terör örgütü mü araştırılsın maddesini tasarıya ekleten Demokrat vekil dina titus'un, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'le çevrim içi toplantı yaptığı görüntülere ulaşarak bu bilgileri kamuoyuyla paylaştı

FETÖ ve hizmetkarlarının Teşkilatımıza bu yakıştırmayı yapmasının ardında emperyalistlerin kirli oyunları olduğu aşikar. Temsilciler meclisinde bu maddenin kabul görmesi bu meclisin neye ve kime hizmet ettiğinin bizzat göstergesidir.

Eğer birileri Ülkü Ocakları ile uğraşıyorsa mesele Türkiye'dir. Başbuğ Alparslan Türkeş'in değimiyle, Ülkücü Hareket, Türk Milletinin yaşama iradesidir.

Yıllarca emperyalizme karşı Vatan, Millet ve Bayrak için her türlü mücadeleyi vermiş olan Ülkü Ocakları bu tür iftiralarla sarsılmayacak ve hedefinden şaşmayacaktır. Ülkü Ocaklarını yalnızlaştırmaya çalışan bu devlet veya bu devletin bazı yöneticileri hedeflerine ulaşabileceklerini sanarak büyük yanılgıya kapılmışlardır. Anadolu Topraklarında yaşayan herkes iyi bilir ki, İlim irfan yuvası Ülkü Ocakları ile terör, ateş ile barut gibidir. Yan yana durması imkansızdır.

Turan Yolumuz, Ülkü Ocakları evimizdir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket'in bir ferdi olurdum'

Var olsun Ülkü Ocakları." ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkeli'de ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ülkü Ocakları, Terör Örgütü, Türkeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkeli'de ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkeli'de ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki - Son Dakika
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