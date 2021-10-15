Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı - Son Dakika

Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

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