Türkiye ile İran arasında siyasi istişare gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye ile İran arasında siyasi istişare gerçekleştirilecek

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında, 8 Ekim'de Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında, 8 Ekim'de Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında 8 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.



Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz

Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir

Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı

Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var