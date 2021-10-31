Üye Girişi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bolu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bolu'da konuştu Açıklaması

31.10.2021 18:57
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bolu'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz." dedi.

Partisinin Bolu Ahmet Solmaz Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, bütün zorluklara, engellere rağmen kısa sürede hem Bolu'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında bu noktaya gelmelerinin şerefli davalarının bereketi dolayısıyla olduğunu söyledi.

Erbakan, Necmettin Erbakan hocasını hasret ve özlemle andığını dile getirerek, "Bugün milletimizin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konu; siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması. 'Konuşmalar Hazreti Ömer, icraatlar turist Ömer' diye bir ifademiz var. Bunun acısını bu millet çok yaşadığı için Erbakan hocamızı hasretle ve özlemle anıyorum. Neden? Çünkü Erbakan Hoca, bu ülkede konuştuğunu yapan Erbakan'dı, konuştuğunu yapardı. Sadece konuşan değil, konuştuklarını hayata geçirendi." diye konuştu.

Parti olarak kuruldukları günden itibaren "doğruya doğru, yanlışa yanlış" dediklerini vurgulayan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar mevcut AK Parti'nin yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik, kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının engellenmiş olması, hukuken bunun altyapı güvencesi ortaya konulmamış olsa da uygulama itibarıyla bu çağ dışı yasağın kaldırılması... Ayasofya'nın açılması noktasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik, teşekkür ettik. Gittik Ayasofya'da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, gerçekten de bizleri memnun etti. Teşekkür ve tebrik ettik."

Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Sadettin Baskın, yeniden göreve getirildi.

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İktidar, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bolu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları 19:11 G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları Emekli emniyet amiri, çocukları tarafından evinde ölü bulundu 18:39 Emekli emniyet amiri, çocukları tarafından evinde ölü bulundu
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı 17:52 Oyuncu Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım 15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Canlı yayında öve öve bitiremedi! Güntekin Onay'dan Türk futbolseverlere Fatih Terim sitemi Canlı yayında öve öve bitiremedi! Güntekin Onay'dan Türk futbolseverlere Fatih Terim sitemi         
19:38
Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram vefat etti Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram vefat etti         
19:26
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı         
19:01
Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
18:31
Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti         
17:52
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 20:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bolu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement