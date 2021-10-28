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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor"

28.10.2021 13:05
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "GKRK'nin Doğu Akdeniz'de, KKTC'nin haklarını yok sayarak tüm Kıbrıs adına hareket etmesi, son olarak Yunanistan, GKRK ve Mısır arasında yapılan 9.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "GKRK'nin Doğu Akdeniz'de, KKTC'nin haklarını yok sayarak tüm Kıbrıs adına hareket etmesi, son olarak Yunanistan, GKRK ve Mısır arasında yapılan 9. Liderler Zirvesi'nin sonunda yayınlanan ortak mutabakat muhtırası Türkiye üzerinde baskı kurmaya yönelik adımlardır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yunanistan'ın son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'nin egemenlik haklarını tehdit eden hamlelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yunanistan'ın son zamanlarda attığı adımların Türkiye'ye yönelik olduğunu belirten Erbakan, "Yunanistan, Türkiye'nin Lozan'dan kaynaklanan haklarını hiçe sayarak bir yandan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde stratejik hamleler yapmaya çalışırken, diğer yandan savunma alanında Fransa ve ABD ile stratejik anlaşmalar yapma yoluna gitmektedir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile savunma alanında ikili iş birliği çerçeve anlaşması imzalama yoluna gitmesi, GKRK'nin Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını yok sayarak tüm Kıbrıs adına hareket etmesi, son olarak Yunanistan, GKRK ve Mısır arasında yapılan 9. Liderler Zirvesi'nin sonunda yayınlanan ortak mutabakat muhtırası Türkiye üzerinde baskı kurmaya yönelik adımlardır" ifadelerini kullandı.

"Erbakan Hocamızın kararlı duruşu Yunanistan'a geri adım attırdı"

Milli Görüş'ün kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 1995'de Meclisteki kararlı duruşunun Yunanistan'a 12 mil hedefinden geri adım attırdığını belirten Erbakan, "24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması'yla her iki ülkenin karasuları 3 mil olarak belirlenmişken, Yunanistan'ın 1936'da karasularını haksız yere 6 mile çıkarması gibi şimdi de Fransa, ABD ve İngiltere ile yapılan güvenlik anlaşmalarına güvenerek karasularını 12 mile çıkarma hamlesini gerçekleştirme niyeti bulunmaktadır. Yunanistan, şu ana kadar karasularını 12 mile çıkarma hevesi noktasında geri adım atmış bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu kararın alınmasında Erbakan Hocamız'ın 1995'te TBMM'de dirayetli ve cesaretli duruşu yadsınamaz. Erbakan Hocamız'ın o dönemde Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından savaş sebebi sayılacağına ilişkin Meclis kararı alınmasında büyük etkisi olmuştu. Yunanistan'ın Fransa ve ABD ile yapmış olduğu güvenlik anlaşmalarından sonra Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın TBMM'nin 8 Haziran 1995 tarihli 'casus belli' kararına atıfta bulunarak, 'Türkiye bizi o dönemde savaşla tehdit etti' şeklinde açıklama yapması tesadüf değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin Ege'de karasuları konusunda kararlı ve tedbirli bir tutum ortaya koymasının bir zaruret olduğunu ifade eden Erbakan, "Türkiye gibi NATO ülkesi olan Yunanistan'ın bir başka NATO üyesi olan ve nükleer güce sahip Fransa ile yapmış olduğu anlaşmadan sonra bizzat Dışişleri Bakanı Dendias tarafından 'savaşa hazırız' sözleri ile Türkiye'yi anlaşma yaptığı ülkenin nükleer gücünü arkasına alarak tehdit etmeye kalkışması, NATO Antlaşması'nın 5. maddesine aykırı olup, hükümetin bu konuda da hiç vakit kaybetmeden uluslararası hukuk yoluna başvurması gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: 'Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor" - Son Dakika
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