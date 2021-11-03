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Polonya, Belarus'u sınır ötesi silahlı saldırı düzenlemekle suçladı - Son Dakika

Polonya, Belarus'u sınır ötesi silahlı saldırı düzenlemekle suçladı

03.11.2021 19:41
Polonya, Belarus'u sınır ötesi silahlı saldırı düzenlemekle suçladı

Polonya hükümeti, Belarus'u silahlı bir sınır ötesi saldırı düzenlemekle suçlayarak, "kasıtlı bir kızıştırma" olarak nitelendirdiği sınırdaki göçmen krizine ilişkin soruları cevaplaması için Belarus Maslahatgüzarı Alexander Chesnovsky'i dün görüşmeye çağırdığını duyurdu.

Polonya hükümeti, Belarus'u silahlı bir sınır ötesi saldırı düzenlemekle suçlayarak, "kasıtlı bir kızıştırma" olarak nitelendirdiği sınırdaki göçmen krizine ilişkin soruları cevaplaması için Belarus Maslahatgüzarı Alexander Chesnovsky'i dün görüşmeye çağırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayı sonunda Polonya parlamentosu, son dönemde kaçak göçmen sayısında artış yaşanana ülkenin doğusundaki Belarus sınırına yakın bölgede ilan edilen OHAL'in 60 gün daha uzatılmasını kararlaştırmıştı. İki ülke arasındaki göçmen gerginliği artarak devam ederken sınırlara ilişkin Polonya'dan, Belarus'a silahlı saldırı suçlaması geldi. Polonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Belarus silahlı bir sınır ötesi saldırı düzenlemekle suçlanarak, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi "kasıtlı bir kızıştırma" olarak nitelendirildi ve krize ilişkin soruları yanıtlaması için dün Belarus Maslahatgüzarı Alexander Chesnovsky'nin görüşmeye çağırdığı ifade edildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzun namlulu silahlarla donanmış kimliği belirsiz üniformalı kişilerin 1 Kasım Pazartesi gecesi Belarus'tan Polonya topraklarına geçtiği kaydedildi. Bakanlık, Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Piotr Wawrzyk, Polonya devlet sınırının ihlaline karşı vurgulu bir tepkide bulundu ve Belarus makamlarının son haftalarda gerçekleştirdiği eylemlerin kasıtlı bir kızıştırmanın, giderek daha belirgin hale gelen işaretlerine sahip olduğunu vurguladı. Wawrzyk, Polonya'nın bu tür eylemleri kabul edilemez bulduğunu ve bunlara müsamaha göstermeyeceğini belirtti ve Belarus tarafını olayı derhal açıklamaya çağırdı" ifadelerini kullandı.

Belarus suçlamaları reddetti

Polonya'nın suçlamalarının ardından Belarus hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Polonya'nın suçlamaları asılsız bulunarak reddedildi ve suçlamaların, Belarus'un imajını zedelemeyi amaçladığı kaydedildi. Belarus ayrıca, Polonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasadışı göçmenleri Belarus toprakları üzerinden Polonya ve diğer AB ülkelerine girmeye kasten teşvik ettiği yönündeki suçlamalarını da reddetti. Belarus Ulusal Sınır Muhafız Komitesi Sözcüsü Anton Bychkovsky yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, Polonya'nın sınırdaki olağanüstü hali uzatmayı amaçladığını belirtti. Bychkovsky, "Bu, bu eylemlerin asıl amacının gerilimi tırmandırmak ve Belarus için olumsuz bir imaj oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Chesnovsky'nin dün görüşmeye çağrılması, her gün yüzlerce kişinin yasadışı yollardan geçmeye çalıştığı Polonya-Belarus sınırdaki duruma ilişkin soruları yanıtlamak adına son 1 ay içinde 3. kez görüşmeye çağrıldı. Geçtiğimiz Eylül ayı sonunda ise Polonya parlamentosu, kaçak göçmen sayısında artış yaşanan ülkenin doğusundaki Belarus sınırına yakın bölgede ilan edilen OHAL'in 60 gün daha uzatılmasına karar vermişti. Polonya'nın doğusundaki Lubusz ve Podlaski bölgelerindeki 183 yerleşim yerinde 2 Eylül tarihinde 30 günlüğüne ilan edilen OHAL kapsamında ise her türlü toplantı, yürüyüş, kitlesel etkinlik düzenlenmesi yasaklanmıştı. Kolluk kuvvetlerine belirli mekan ve bölgelerde belirli saatlerde bulunmayı yasaklama yetkisi verilirken, OHAL'in kapsadığı bölgelere ise yalnızca bu bölgelerde yaşayan ya da çalışan vatandaşların girişine izin verilmişti. Ayrıca bu bölgedeki vatandaşların ateşli silah ve mühimmat taşımasına da sınırlama getirilmişti. - VARŞOVA

Olağanüstü Hal, Saldırı, Polonya, Belarus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya, Belarus'u sınır ötesi silahlı saldırı düzenlemekle suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya, Belarus'u sınır ötesi silahlı saldırı düzenlemekle suçladı - Son Dakika
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