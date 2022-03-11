Polonya'dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 TL yardım kararı - Son Dakika
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Polonya'dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 TL yardım kararı

11.03.2022 00:57
Polonya'dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 TL yardım kararı

Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkeden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 1 milyonu geçerken, Polonya parlamentosu Ukraynalı sığınmacılar için çıkardığı özel bir kanunla sığınmacılara aylık bin 200 zloti (4 bin 71 TL) nakit yardım kararı aldı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkeden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 1 milyonu geçerken, Polonya parlamentosu Ukraynalı sığınmacılar için çıkardığı özel bir kanunla sığınmacılara aylık bin 200 zloti (4 bin 71 TL) nakit yardım kararı aldı.

Polonya parlamentosu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalılar için bir kanun çıkardı. Ukraynalılara Polonya'da 18 ay boyunca kalma izni verilmesini içeren kanun tasarısı için parlamentoda yapılan oylamada 439 vekil evet, 12 vekil red, 3 vekil ise çekimser oy kullandı. Parlamentodan geçen kanun kapsamında savaştan hemen önce Ukrayna'dan gelmiş olan ailelerin dünyaya gelen çocuklarına ülkede kalma izni, savaş nedeniyle gelenlere çalışma izni verilecek ve sığınmacılar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Kanun, Ukraynalı öğrencilerin eğitimlerine Polonya'da devam edebilmelerine de olanak sağlıyor.

Polonya parlamentosu ayrıca çıkarılan kanunla birlikte, Ukraynalı sığınmacıların konaklama, yiyecek ve içecek ihtiyaçları için 2 ay boyunca günlük 40 zloti, aylık bin 200 zloti (4 bin 71 TL) nakit yardımı verileceğini açıkladı. Bu kararın yanı sıra hükümet, ülkeye gelen Ukraynalı sığınmacılara kişi başı 300 zloti (bin 18 TL) ödeme yapılacağını duyurdu. - VARŞOVA

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Türk Lirası, Polonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya'dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 TL yardım kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 TL yardım kararı - Son Dakika
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