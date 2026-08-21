Polonya, İsrail'in Soruşturma Kararına Tepki Gösterdi

Polonya, İsrail'in Nisan 2024'te aralarında Polonya vatandaşının da bulunduğu 7 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmayı kapatmasına tepki göstererek İsrail'in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Avustralya'nın ardından Polonya da İsrail'in Nisan 2024'te aralarında Polonya vatandaşı Damian Sobol'un da bulunduğu Dünya Merkezi Mutfak (WCK) çalışanı 7 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin cezai soruşturmayı sonlandırma kararına tepki gösterdi. Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Polonya Dışişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2026'da soruşturmanın sonlandırılmasına ilişkin kendisine iletilen bilgiyi büyük bir hayal kırıklığıyla karşılamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Polonya tarafı, trajedinin nedenlerini ve nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için bugüne kadar yürütülen çalışmaları değerlendirdiğini bildirmiş, ayrıca Przemysl Bölge Savcılığı tarafından paralel bir soruşturma yürütüldüğünü aktarmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail tarafına, Polonyalı soruşturma makamlarının talep ettiği gerekli tüm açıklama ve materyalleri ilgili Polonya makamlarına sunması çağrısında bulunuldu.

"Orantısız güç kullanımının sonuçlarının olması gerektiğine inanıyoruz"

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ignacy Niemczycki, yaptığı açıklamada, "Bunu şaşırtıcı bir karar olarak değerlendiriyoruz. Gücün kullanımının orantılı olması gerektiğine ve orantısız güç kullanımının sonuçlarının olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bu konuda açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hala cevaplandırılmamış çok sayıda soru var"

Avustralya, dün aynı saldırıda Avustralya vatandaşı Zomi Frankcom'un da hayatını kaybetmesi nedeniyle İsrail'in Canberra Büyükelçisi Hillel Newman'ı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, hükümetinin olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmemesi kararından kamuoyuna açıklanmadan yalnızca birkaç dakika önce haberdar olduğunu belirtmiş, "Hala cevaplandırılmamış çok sayıda soru var" ifadelerini kullanmıştı.