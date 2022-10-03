Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

03.10.2022 11:03
Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Polonya, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakı nedeniyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakı nedeniyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Rusya Federasyonu Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Söz konusu çağrının Rusya'nın geçtiğimiz haftaki eylemleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Przydacz, gerçekleştirilecek görüşmede Rus büyükelçiye 23-27 Eylül tarihlerinde Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen "sözde referandum" ile bu bölgelerin Rusya'ya ilhak edilmesine ilişkin Polonya'nın tutumunun iletileceğini aktardı.

Bunun yalnızca Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın bir faaliyeti olmadığını belirten Przydacz, diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde ortak karar aldıklarını, AB ülkelerinin de bugün kendi ülkelerindeki Rusya büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak görüşlerini ileteceklerini bildirdi. - VARŞOVA

YORUMLAR
500
Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık Avusturya ve İtalya'da Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Avusturya ve İtalya'da Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Ruslar gazı kesince perişan oldular! Bir Avrupa ülkesinde öğrenciler işte böyle ısınıyor Ruslar gazı kesince perişan oldular! Bir Avrupa ülkesinde öğrenciler işte böyle ısınıyor
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Polonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:13:54. #1.11#
SON DAKİKA: Polonya, Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement