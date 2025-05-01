Polonya, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Veriyor - Son Dakika
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Politika

Polonya, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Veriyor

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Radwan, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini açıkladı.

01.05.2025 17:47
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiklerini söyledi.

Polonya'nın AB Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesi sonrası AB Türkiye Delegasyonu ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Polonya'nın başkenti Varşova'ya basın gezisi düzenlendi. Gezi çerçevesinde gerçekleşen toplantılarda, Polonya-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB işbirlikleri, Türkiye'nin üyelik süreci, savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Polonya'nın savunma harcamalarına dikkat çeken Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, "Bu dönem bizim için siyasi ve stratejik açıdan çok önemli. ' Güvenlik, Avrupa!' bizim ana sloganımız. Bu konudaki en önemli unsur da Ukrayna'da güvenliği sağlamak. Polonya, Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna'ya hep destek veriyor. Diğer AB ülkelerine her zaman savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguluyoruz. Savunma harcamamız yakın dönemde yüzde 5'e çıkaracağız. Bu konuda da AB'de bölgemizde liderlik gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı gayrı resmi toplantı olan Gymnich Zirvesi'nin 7-8 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini hatırlatan Radwan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da davet edildiğini aktardı. Türkiye ile Polonya arasında savunma alanındaki ortak tatbikat ve iş birliğine dikkati çeken Radwan, ticari alandaki iş birliğininde de ilerleme kaydetmek istediklerini kaydetti. Polonyalıların Türkiye'yi özellikle yaz turizmi için tercih ettiğini dile getiren Radaw, "Yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşımız Türkiye'yi ziyaret ediyor. Türkiye turistik ziyareti dışında, köklü kültüre sahip. Ekolojik mirası açısından bize cazip geliyor. Türk mutfağı Türkiye'yi ziyaret etmek için önemli gerekçelerden" dedi.

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini yakından takip ettiklerini belirten Radwan, Türkiye'nin AB üyeliğine Polonya'nın destek verdiğini söyledi. 'Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin yeni doğduğunu belirten Radwan, ilerleyen süreçte Türkiye'nin bu konudaki yerinin belli olacağını vurguladı.

NATO içinde de Avrupa savunma politikasının inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi Direktörü Kamil Zajaczkowski, Türkiye'nin bu süreçte önemli hale geldiğini söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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