Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazını kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Prensi Selman tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilecek ziyaret hakkında da bilgi verdi.
Selman'ın çarşamba günü Türkiye'de olacağını belirten Erdoğan, "Çarşamba günü Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah biz de Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı: "Önce ekipler, heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens, kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Resmi ziyarete biz de resmi kabulümüzü yapacağız."
Son Dakika › Politika › Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak - Son Dakika