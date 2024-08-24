MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Politika

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Kahramanmaraş\'ta deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi

MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek için Kahramanmaraş'a ziyarette bulundu. Kahramanmaraş Valisi, milletvekilleri ve bakanlık bürokratları da ziyarette hazır bulundu. Prof. Dr. Bay, bakan Kurum'dan yapılan son çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca konteyner kentleri de ziyaret eden MHP heyeti, STK'lar ve kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

24.08.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, deprem bölgesindeki ziyaretlerine Kahramanmaraş ile devam etti.

Malatya programlarını tamamlayarak Kahramanmaraş'a geçen Prof. Dr. Aysun Bay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte yapılan çalışmaları yerinden inceledi. Ziyaretlerde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve bakanlık bürokratları da hazır bulundular.

MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, bizzat bakan Kurum'dan yapılan son çalışmalar ve uygulanacak yeni projeler konusunda bilgiler aldı. Kahramanmaraş'taki programa geziye MHP il ve ilçe teşkilatları ile birlikte katılan Prof. Dr. Bay, yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı ve liderimizin talimatlarıyla deprem bölgesindeki illerimizi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinden görüp varsa eksiklikler ve aksaklıkları hızlıca tespit ederek hazırlayacağımız raporu Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye arz edeceğiz. Milletimizin acısını çok iyi biliyorum. Ben de depremzede bir kardeşinizim. İlk ziyaretime memleketim Malatya'dan başladım ve tüm deprem bölgesini ziyaret edeceğiz. Milletimizin dertlerine ortak olacağız ve hep beraber çözüm üreteceğiz. Milletimiz asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Devletimiz çok güçlü ve bu sorunları aşacak iradeye sahiptir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin deprem bölgesine göstermiş oldukları ilgi ve alakaya hepimiz biliyoruz ve şahidiz" ifadelerini kullandı.

Konteyner kentleri de ziyaret eden MHP heyeti STK, kurum ve kuruluşlarla görüşme gerçekleştirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Deprem, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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