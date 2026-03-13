Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin hafızasına büyük katkılar sunan, büyük tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."