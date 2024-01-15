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Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Belediye Başkan adayı oldu

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Kars Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Prof. Dr. Ötüken Senger, desteklenecek isim oldu. Senger, akademik kariyeri ve alanındaki başarılarıyla dikkat çekmektedir.

Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Belediye Başkan adayı oldu
15.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:52
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Cumhur İttifakının 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Kars Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Kars'ta "Cumhur İttifakı" AK Parti ve MHP belediye başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger'i destekleyecek.

Prof. Dr. Ötüken Senger'in Kafkas Üniversitesi Senato Üyeliği, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Kurul Üyeliği, Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği'dir. Alanıyla ilgili 4'ü uluslararası ve 2'si de ulusal yayınevlerinde yayımlanan 6 adet kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan 40'a yakın bilimsel makalesi ve yine alanıyla ilgili 100'e yakın bilimsel atıfı bulunmaktadır. Akademik anlamda iyi derecede İngilizce bilmekte olan Prof. Dr. Ötüken Senger, evlidir. - KARS

Kaynak: İHA
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