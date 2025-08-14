Protokolde büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı

Urla Belediyesi tarafından düzenlenen Urla Bağbozumu Şenliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU MİLLETİN AYAĞA KALKMASI LAZIM"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarımın ve kültürün binlerce yıllık mirasına dikkat çekerek, "Böyle güzel bir ülkede kuraklığa, susuzluğa, çölleşmeye, yangınlara, kötü ekonomik düzene mi maruz kalacaklar? Yoksa bu toprakları onlara daha iyi bir şekilde mi bırakacağız? Bu sadece belediye başkanları veya kamu yöneticileri ile olacak iş değil, bu milletin ayağa kalkması lazım" dedi. Tugay, konuşmasının siyasi bir çağrı olmadığını, ülkeye sahip çıkma çağrısı olduğunu vurguladı.

KAYMAKAMA "SİZ DE ALKIŞLAYIN" ÇAĞRISI

Konuşması sırasında alkışlar yükselince, "Alkışlamayan kim varsa bu ülkeye ve bu millete sahip çıkmaya inanmıyor demektir" diyen Tugay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet'e dönerek, "Değerli Kaymakamım, alkışlamanızı bekliyoruz. Bu ülkeye ve bu millete sahip çıkma adına herkesin alkışlamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Kaymakam Gözlet'in alkışa katılmadığı görüldü.