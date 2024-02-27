Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Alev Alatlı Millet Kıraathanesi\'ni ziyaret etti

Politika

Gençlerin ders çalışabilmeleri için son 5 senede 7 millet kıraathanesini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte Alev Alatlı Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Gençlerin sessiz ortamlarda ders çalışabilmesi için göreve geldiği günden bu güne 7 millet kıraathanesini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte Alev Alatlı Millet Kıraathanesi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.

"Kıraathanelerimize gelen genç kardeşlerimizle sessiz ortamı bozmadan kısa süreli sohbet ettik"

Gençlerin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlayan 7 millet kıraathanesini ilçeye kazandırdıklarını belirten Başkan Çetin, "Gençlerimizin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan, ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığı kazandıran Alev Alatlı Millet Kıraathanemizi AK Parti MKYK üyemiz, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam ve İlçe Başkanımız İbrahim Kopan ile ziyaret ederek, ders çalışan öğrencilerimize başarılar diledik. Millet kıraathanelerimize gelen genç kardeşlerimizle sessiz ortamı bozmadan kısa süreli sohbet ettik. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyup, ders çalışarak başarılı olmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda en iyi hizmeti vermek için durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Millet kıraathanelerinde ders çalışan öğrencilere, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlara sıcak bir ortam sunulurken, ücretsiz çay ve çorba da ikram ediliyor. - ANKARA