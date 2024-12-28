Putin'den Azerbaycan Uçağı İçin Özür

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava sahasında meydana gelen fiziki ve teknik müdahaleden ve bunun sonucunda yaşanan trajik olaydan dolayı özür dilediğini ifade ederek üzüntüsünü bir kez daha dile getirdi" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Telefon görüşmesinde Vladimir Putin, 25 Aralık'ta Bakü- Grozni güzergahında uçan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava sahasında meydana gelen fiziki ve teknik müdahaleden ve bunun sonucunda yaşanan trajik olaydan dolayı özür dilediğini ifade ederek üzüntüsünü bir kez daha dile getirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar diledi" ifadeleri kullanıldı.

"Uçaktaki delikler, yaralılar ve kurtulanların ifadeleri dış fiziksel-teknik müdahale gerçeğini ortaya koyuyor"

Aliyev ise Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rusya hava sahasındayken dışardan fiziksel-teknik müdahaleye maruz kalması nedeniyle uçağın kontrolünün tamamen kaybettiğini belirtti. Aliyev, uçağın Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildiğini ve acil durum müdahalesinde bulunulduğunu kaydetti. Aliyev, inişin pilotların cesareti ve profesyonelliği sayesinde olduğunu belirtti. Aliyev ayrıca, uçağın gövdesinde çok sayıda delik bulunmasının, henüz havadayken yolcu ve mürettebatın, uçağın içine giren yabancı maddelerden yaralanmasının ve kazadan kurtulan kabin görevlileri ile yolcuların ifadelerinin dış fiziksel-teknik müdahale gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan tarafının teklifiyle kazanın nedenlerinin detaylı bir şekilde araştırılması amacıyla uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulduğunu ve bu ekibin halihazırda çalışmaya başladığını ifade etti.

Görüşmede iki lider, söz konusu trajedinin tüm ayrıntılarının ciddi ve detaylı bir şekilde soruşturulması ve suçluların adalet önüne çıkarılması konusunu da ele alırken, başlatılan soruşturma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Tataristan'daki Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, Aktau'ya yönlendirildiği belirtilmişti. - BAKÜ