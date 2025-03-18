Putin'den Ukrayna için enerji altyapısına erteleme

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiğini açıkladı. - MOSKOVA