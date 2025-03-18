Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiğini açıkladı. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Putin'den Ukrayna için enerji altyapısına erteleme - Son Dakika
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