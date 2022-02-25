Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme

25.02.2022 00:57
Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Imran Khan, Rusya-Ukrayna krizinin ortasında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Imran Khan, Rusya- Ukrayna krizinin ortasında bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Imran Khan arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kremlin Saray'ından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki 3 saat süren görüşmede ikili ilişkilerin konu alındığı açıklandı. Pakistan Başbakanı'nın görüşmesine Enerji Bakanı Hammad Azhar'ın eşlik ettiği kaydedilirken, Pakistan Enerji Bakanlığı, Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı hakkında, "Her iki ülke de projeyi en kısa sürede başlatmaya istekli" dedi.

Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı olarak da bilinen bin 100 kilometre uzunluğundaki Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı ilk olarak 2015 yılında kabul edilmişti. Boru hattının inşasının ise Rusya ve Pakistan tarafından finanse edileceği kararlaştırılmıştı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi?

Vladimir Putin, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:06:49. #1.12#
SON DAKİKA: Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement