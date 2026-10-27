Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini görüştü, Danimarka eleştirdi - Son Dakika
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Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini görüştü, Danimarka eleştirdi

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Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini görüştü, Danimarka eleştirdi
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Kremlin'e göre Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile Ukrayna krizini telefonda ele aldı. Danimarka Başbakanı Frederiksen, görüşmenin kendileriyle koordineli olmadığını belirterek iki ülkenin neyi başarmayı amaçladığını anlamadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen görüşmeye tepki göstererek, "Hiçbirimizle koordineli olarak gerçekleştirilmedi. Bu iki ülkenin bu şekilde neyi başarabileceklerini düşündüklerini gerçekten anlamıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Putin ile ABD'li müzakereci Steve Witkoff arasında 21 Ekim'de St. Petersburg'da yapılan görüşmeler ve Stubb ile Store'nin Oslo'da Witkoff ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı temaslara da değinildi. Taraflar, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Kasım ayında Abu Dabi'de üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Üçlü görüşmelerin amacının, düşmanlıkların tamamen sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi.

Ateşkes ilan edilen Oleshky'de insani yardım operasyonu başlatıldı

Rusya lideri Putin görüşmede Stubb ve Store'a Ukrayna'daki çatışma bölgesindeki mevcut durumu değerlendirdi ve çatışmanın temel nedenlerini hatırlattı. Putin, Putin, adil ve kalıcı bir barışın ancak Rusya'nın meşru çıkarlarının tam ve şartsız olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Putin aynı zamanda AB ve NATO ülkelerinin çatışmacı politikalarının düşmanlıkların uzamasına yol açtığına dikkat çekti. Putin ayrıca Herson bölgesindeki Oleshky'de insani yardım operasyonunun başlatıldığını ve bu amaçla Herson yönünde geçici "ateşkes" ilan edildiğini hatırlattı.

Görüşmede, Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanması konuları da ele alındı. Bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Norveç Başbakanı, uluslararası denizcilik hukukunun ve seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin korunmasının önemini yeniden teyit etti.

Üç lider, telefon görüşmelerini sürdürme konusunda anlaştı.

Danimarka'dan görüşmeye tepki

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store'un Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesine tepki gösterdi. Frederiksen, "Bu bağımsız Norveç-Finlandiya girişimine karşı şüpheciyim. Hiçbirimizle koordineli olarak gerçekleştirilmedi. Bu iki ülkenin bu şekilde neyi başarabileceklerini düşündüklerini gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın Avrupa ile barış istediğine dair hiçbir işaret görmüyorum, ne her gün yürüttüğü hibrit savaşta ne de Ukrayna'da. Birçok insanın canını alan acımasız saldırılar devam ediyor. Bence Avrupa bağımsız hareket etmek yerine birlikte hareket etmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Vladimir PutinFinlandiyaDanimarkaPolitikaKremlinNorveçDünyaSon Dakika

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