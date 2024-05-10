Putin, Mişustin'i tekrar Rusya Başbakanı olarak atadı - Son Dakika
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Politika

Putin, Mişustin'i tekrar Rusya Başbakanı olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başladıktan sonra Mihail Mişustin'i tekrar Rusya Başbakanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Mişustin, önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin'e sunacak ve Rus hükümeti şekillenecek.

10.05.2024 21:16
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Rusya'da geçtiğimiz Salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i Rusya Başbakanı olarak atayan kararnameyi imzaladı.

Rusya'da geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından istifa eden Rus hükümeti tekrar belirlenirken bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, Mihail Mişustin'in yeniden başbakanlığı için oylama yapıldı. Milletvekillerinin oylarıyla tekrar başbakan seçilen Mişustin ile ilgili parlamento kararı akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne geldi. Mihail Mişustin, salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Putin'in imzaladığı kararnameyle tekrar Rusya başbakanı oldu.

Mihail Mişustin önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin'e sunacak ve Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2020'de dönemin başbakanı Dmitry Medvedev'i görevden almış ve yerine Mihail Mişustin'i atamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, Mişustin'i tekrar Rusya Başbakanı olarak atadı - Son Dakika

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