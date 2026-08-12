Putin, Varyag Kruvazörü\'nde Batı\'ya Uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu'nun amiral gemisi Varyag kruvazörünü ziyaret etti. Ziyareti sırasında denizcilere seslenen Putin, Batı'nın Rus ticari gemilerine el koyması durumunda Moskova'nın da misilleme yapacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğusundaki Sahalin bölgesinin idari merkezi Yujno-Sahalinsk şehrini ziyaret etti. Putin, ziyareti sırasında Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosu'nun askeri tatbikatının son aşamasını izledi. Deniz Kuvvetleri üniformasını giyen Putin, filonun amiral gemisi Varyag kruvazörünü de ziyaret ederek, Pasifik Filosu Komutanı Amiral Viktor Liina'dan bilgi aldı. Geminin seyir defterini imzalayan Putin, Varyag'ın güvertelerini ve Askeri Şeref Müzesi'ni gezdi.

Rus Devlet Başkanı Putin, kruvazörde yaptığı açıklamada Rusya ile bağlantılı gemileri alıkoymaya yönelik Batı'nın adımlarını uluslararası deniz hukukunun ihlali olarak nitelendirerek "Bu, korsanlık ve soygundur. Böyle bir şey yapılırsa, biz de aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız" dedi.

Putin, Rusya'nın misillemesinin mutlaka gemilerin ele geçirildiği sularda gerçekleşmeyeceğini de ekleyerek, Moskova'nın Pasifik dahil gerekli ve uygun gördüğü herhangi bir bölgede misilleme yapabileceğini belirtti.

Rus denizcilere seslenen Putin, Rusya'nın ulusal güvenliği güçlendirmeyi hedeflediğini ancak komşuları ve dostlarıyla karşılıklı olarak kabul edilebilir uzlaşmalara hazır olduğunu vurgulayarak, "Karşılıklı çıkarların saygı görmesi temelinde bunu yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Rus Pasifik Filosu, tatbikatlarına 4 Ağustos'ta başlamıştı. Yaklaşık 60 gemi, denizaltı ve destek gemisi, yaklaşık 30 uçak, helikopter ve insansız hava araçları ile 13 binden fazla askeri personel, Japonya, Okhotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatı kesimindeki tatbikatlara katılıyor.