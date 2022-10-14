Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi - Son Dakika
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Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi

14.10.2022 00:57
Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sizinle düzenli olarak buluşuyoruz ve her zaman konuşacak bir şey var. Çünkü karşılıklı olarak çeşitli yönlerde kapsamlı bir faaliyetimiz var. Rusya, Azerbaycan'ın önde gelen ekonomik ve ticari ortaklarından biri olmaya devam ediyor. İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan ekonomisine 4,5 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Hükümetlerarası komisyonun eşbaşkanlarının düzenli olarak toplandığını söyleyen Putin, "İşler önerdiğiniz plana göre gidiyor. 2024 yılı da dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan önerilen bir dizi perspektifli, ilginç projeler devam ediyor. Tabii ki bölgedeki durumun düzenlenmesi ile ilgili konuları her zaman aklımızda tutuyoruz. Umarım tüm bu konuları tekrar konuşma ve düşüncelerimizi netleştirme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı barışı hedefliyoruz"

Azerbaycan Aliyev ise yaptığı açıklamada, "İlişkilerimiz ne kadar dinamik gelişirse gelişsin dediğiniz gibi birçok konuda her zaman düşüncelerimizi netleştirmeye ihtiyaç var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu şekilde gelişmesinden dolayı çok mutluyuz. Bence bu ilişkiler en üst seviyeye, müttefik etkileşimi seviyesine ulaştı ve birçok konuda aktif olarak ilerliyoruz" dedi.

Önceki toplantılarda üzerinde mutabık kalınan projelerin Azerbaycan ve Rusya arasındaki karşılıklı ticareti daha da artmasını sağlayacağını vurgulayan Aliyev, "Ulaştırma, enerji ve insani alanlarda işbirliği ile ilgili konular da dahil her yönde olumlu dinamikler görüyoruz. Ama tabii ki her görüşmemizde bölgemizde güvenlik ve barışın sağlanması konularını da göz ardı etmiyoruz. Bugün bunun hakkında konuşacağız. Uzun vadeli barışı hedefliyoruz. Barışı sağlamak için yeterince yapıcı tezler önerdiğimize inanıyoruz. Bu nedenle, görüşme için tekrar teşekkür ediyorum. Bu görüşmenin çok verimli geçeceğine eminim" ifadelerini kullandı. - ASTANA

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Putin: 'Asya ülkeleri, dünya ekonomisinin büyümesinde kilit rol oynuyor' Putin: 'Asya ülkeleri, dünya ekonomisinin büyümesinde kilit rol oynuyor' Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi
Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Kazakistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi - Son Dakika

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