Putin yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacak - Son Dakika
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Putin yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacak

09.10.2022 17:44
Putin yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacak

Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı bildirildi.

Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı bildirildi.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın ardından Kerç Boğazı'nın güvenliği konusunda tartışmalar sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile bir toplantı yapacağını aktardı. Putin'in yarınki toplantıyla ilgili programını kamuoyu ile paylaşan Peskov, "Yarın için Güvenlik Konseyi ile toplantı planlandı" dedi. Güvenlik Konseyi toplantısında Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ele alınıp alınmayacağına dair de konuşan Peskov, "Görüşülecek olan konular ile ilgili başkanın konuşmasından sonra bilgi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Putin'in önümüzdeki haftaki programlarına dair de bilgi veren Peskov, 12 Ekim'de Rus Enerji Haftası'nın kutlanacağını hatırlatarak bu kapsamda düzenlenecek foruma Putin'in de katılacağını söyledi.

Patlamada 3 kişi ölmüştü

Rusya Soruşturma Komitesinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olayda ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlar büyük ihtimalle patlayan kamyonun yanında ilerleyen bir aracın içerisindeki yolculardı. Şuan biri kadın diğeri erkek olan 2 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi, kamyonun sahibi ve kamyon hakkında bilgilere ulaştı. Aracın rotası ile ilgili belgeler incelenirken, kamyon sahibinin Krasnodar bölgesinin bir sakini olduğu belirlendi" denilmişti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Kırım, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacak - Son Dakika

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